«Пять-шесть часов со светом и блэкауты»: украинцев призвали готовиться к тяжелой зиме

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С наступлением холодов Украину ждут гораздо более длительные отключения электроэнергии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем тг-каанле пишет сооснователь киевского Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, отмечающий, что фактически сейчас проходят заключительные работы по подготовке технического состояния энергосистемы к зиме.

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«В целом прогресс – в «Укрэнерго» перестали бояться и озвучили близкую реальности цифру состояния магистральных сетей для передачи электроэнергии. Официально – 70-80% от лета 2022 года до начала обстрелов. Более того, что значит 70-80% на практике. Это средняя температура по палате. Если взять ключевые подстанции, по которым Россия наносила самые большие удары, то там показатель обновления и 30%, и 40%, и 50%. Особенно это касается энергоузлов, которые и год назад, и 20 лет назад были слабыми звеньями в энергосистеме – Киевский энергоузел, Одесский, Харьковский, Львовский, есть еще несколько слабых мест», – пишет Корольчук.

Он указывает, что фактическая пропускная способность сетей составляет в самом оптимистическом варианте 60%, что на практике «означает увеличение отключений электроэнергии».

«Да, в Укрэнерго опять же говорят правду, что методологии расчета восстановления сети нет. Но, грубо говоря, есть данные и понимание, сколько киловатт можно поставить конкретным регионам. Если раньше могли поставить потребителям 1 млн кВт, то сейчас эти линии поставят 600 тыс кВт. Мороз, снег, холод – ориентировочно минус еще 20% или 200 тыс. кВт. Вот и имеем на выходе, что вместо 1 млн. кВт будет 400 тыс. кВт. Не весь отопительный сезон, не каждый день, но очень часто с декабря по февраль», – продолжает эксперт.

По его словам, украинская энергосистема «продолжает жить в режиме вечного ремонта», на который нет денег.

«Вообще это плохой сценарий – превращение Украины в страну-генератор, что займет десятилетие. В самом худшем случае отсутствия денег и стабильных ремонтов энергосистема будет долго самоуничтожаться лет 20. Пока нас ждут более длительные графики отключения – до 10-12 часов без электроэнергии, 5-6 часов со светом. Также будут контролированные блэк-ауты на 1-2-3 дня, как мы это видели прошлой зимой дважды. Но все это ускоряет износ энергосистемы», – резюмирует Корольчук.