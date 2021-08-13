Пытался бежать с деньгами. В Киеве схвачен один из «кошельков» Юлии Тимошенко

13.08.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Сегодня в Киеве в аэропорту Жуляны с крупной суммой в американской валюте Нацполицией был задержан глава Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины Андрей Власенко.

Чиновник пытался покинуть Украину, скрываясь от следствия по делу о нанесении государству многомиллионных убытков. Как сказано в сухом протоколе Нацполиции «путем проведения экспортных операций зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости и без осуществления предварительной оплаты». В источниках фигурирует сумма 57 миллионов долларов.

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С самого утра эту новость подхватили все правофланговые соросовские СМИ вроде недавно купленной инвестбанкиром Томашем Фиалой «Украинской правды» и его же «Нового времени», а также пул лидеров мнений и телеграм-каналов, связанных с Офисом президента Владимира Зеленского.

Первую скрипку здесь играет скандальный член Набсовета Укрзализницы и экс-нардеп Сергей Лещенко – тот самый, которого только ленивый в Киеве не уличил в работе на действующую власть.

Прокачиваемые тезисы своим острием направлены против старожила украинской политики Юлии Тимошенко. Ведь погоревший на хищениях чиновник Власенко – человек из ближней обоймы «Леди Ю», один из теневых спонсоров партии «Батькивщина», которому было отдано на кормление в прямом и переносном смысле «хлебное место» в давнем и вялотекущем процессе сватовства Тимошенко и Зеленского.

В качестве своеобразного «жеста доброй воли» Банковой – поручительства за серьезность намерений. Взамен же, «Батькивщина», как злословят в Раде, поддержала внесенный правительством и ранее критиковавшийся Юлей с присными как «антинародный» госбюджет на нынешний год.

О том, что Власенко – ее человек, проговорилась сама Юлия Владимировна в припадке неожиданной откровенности в ходе одного из многочисленных украинских политических ток-шоу. И надо ли говорить, что в свете нынешнего скандала эти записи, которые, как и рукописи, не горят, подняли противники Тимошенко, размахивая ими на публике, словно грязным бельем.

Поговаривают, что за назначение Власенко радел никто иной, как зять Юлии Тимошенко Артур Чечеткин собственной персоной. Если верить Лещенко, он же был теневым мозгом вменяемой задержанному чиновнику преступной схемы, часть доходов от которой шла в юлину партийную кассу.

Нужно сказать, что по меркам нынешнего украинского воровства то, в чем обвиняют Власенко – это ясельная группа детского сада. Можно сказать, копейки. Тем не менее, для неизбалованной серьезными деньгами и давно отлученной от серьезных «потоков» Юлии Владимировны, потеря этого финансового ручейка – ощутимый удар.

В чем же причина такого наезда на ЮВТ со стороны Банковой? Опять же, хорошо проинформированные люди говорят, что у Зеленского давно тяготятся назойливым «союзником», на публику костерящим власть на чем свет стоит, а в кулуарах открыто предлагающим свои услуги по сходной цене.

Учитывая перманентные проблемы в зеленской «монокоалиции», которая с регулярностью раз в несколько месяцев оказывается перед угрозой развала, идея кооптации под зеленые знамена тимошенковских штыков не исчезает с повестки дня. Правда, Юля, видя такое дело, откровенно наглеет и набивает себе цену, требуя должности премьер-министра вместо нынешнего ахметовского Дениса Шмыгаля, над которым уже долгое время висит дамоклов меч отставки.

Однако с премьерством Юли все не складывается. С ним, как в старом анекдоте про слона в зоопарке: «Сьесть то он сьест, да кто ж ему даст?». В итоге, всякий раз очередные переговоры заходят в тупик и стороны остаются при своих. В чем то, такая тактика отношений номинальной оппозиции с властью напоминает известный россиянам феномен Жириновского, который на словах тоже критикует всех и вся, но как доходит дело до голосований, голосует удивительно «конструктивно».

Опять же, идея коалиции с Тимошенко в Раде – это плод интеллектуальных усилий замглавы Офиса Кирилла Тимошенко, в то время как у его непосредственного шефа Ермака на уме совсем иные комбинации по сколачиванию лояльного главному «квартальцу» депутатского большинства в парламенте.

Таким образом, налицо внутриаппаратная конкуренция. И нельзя исключать того, что к нынешнему разгону антитимошенковского черного пиара приложили руку отдельные руководящие лица с Банковой.

Цель тоже вполне понятна – дискредитировать потенциальных соратников по коалиции крупным скандалом и сделать репутационные риски политического соития с Юлей для «Слуг» слишком неприемлемыми.

Похоже, и самому Зеленскому такие игры надоели, и в преддверии приближающегося визита в Вашингтон Банковая стремится по максимуму зачистить хвосты и тылы дома, чтобы любые полученные от Байдена вводные не смогли поколебать устойчивость конструкции «Дома, который построил Ермак».

Недаром «соловьи Банковой» сейчас бьют по самому чувствительному и уязвимому месту Тимошенко – по ее позиции относительно рынка сельхозземли. Как известно, Юля строит свой пиар на селе и в малых городах центральной Украины, где в основном обитает ее электорат, на позиционировании себя главной защитницей украинского селянства от происков транснационалов, которым Зеленский хочет распродать украинскую землю.

Тимошенковцы даже провернули недавно довольно сложную в организационном плане работу по сбору трех миллионов подписей в поддержку проведения референдума по вопросу земли.

Естественно, ничего у них не вышло и подписи эти режим элегантно проигнорировал, использовав хитроумную схему, укладывающуюся в нормы принятого уже при Зеленском закона о референдумах. Если коротко – плебисцит нельзя инициировать по вопросу, который до вас уже инициировали другие граждане.

Оказалось – и конечно же, случайно!- что пока юлины люди корпели над сбором подписей, какие-то другие неизвестные широкой публике инициативники уже поспели вперед ЮВТ зарегистрнировать аналогичную инициативу. Так что, как говорил известный киногерой, в очередь, сукины дети, в очередь!

Таким образом, вопрос земли неожиданно стал принципиальным и осложняющим отношения двух высоких договаривающихся и отнюдь не таких принципиальных, какими бы они хотели казаться, сторон.

Дело не в каких-то эфемерных идеалах. Просто у Тимошенко кроме традиционных двух коньков – с тарифами и землей – больше нет за душой никакого политического приданого, которое бы вдохновляло избирателей. Так что поступиться земельной темой, выведя ее компромисса ради за скобки договоренностей, в Батькивщине не могут. Избиратели не поймут.

Но и Зеленский не может пойти в этом вопросе на попятную. За ним ведь международные финансовые спекулянты, которым уже обещаны барыши от открытия рынка. Поэтому ни о какой отмене земельного закона – ни через КСУ, ни посредством референдума- речи быть не может.

Остается лишь вариант дискредитации юлиной заботы о селе переводом стрелок на приближенных к ЮВТ казнокрадов, таких, как задержанный Андрей Власенко. ЛОМы Банковой так и говорят: мол, на словах рвут вышиванки за землю-мать, торпедируют рынок земли, а на деле не стесняются прокручивать земельные аферы за спиной у доверчивого электората.

Наконец, так кстати подвернувшиеся дифирамбы ЮВТ новоявленному коррупционеру: «человек, возглавивший корпорацию, в ближайшее время будет гордиться результатами работы ГПЗКУ». Это она о несостоявшемся беглеце Власенко, если что.

Пока неясно, чем закончится эта история – как для самого главного фигуранта, так и то, как она скажется на рейтинге ЮВТ.

Вполне возможно, что выстрел окажется холостым – в украинской политике такое бывало – вон, все думали, что экс-министр транспорта Рудьковский конкретно и надолго «присядет», учитывая тяжесть вменяемых ему статей УК ( похищение и пытки человека, вымогательство и тд), а его на днях обнаружили в лобби одного из дорогих отелей Монако.

Одно несомненно. В виду усыхания кормовой базы, драки за такие хлебные места у кормушки будут все более частыми и ожесточенными.