«Раненые без препаратов» – в Киеве жалуются на тотальную коррупцию в медслужбах ВСУ

Вадим Москаленко.  
31.01.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Медицина, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


В медслужбах ВСУ процветает тотальная неприкрытая коррупция, с которой даже не пытаются бороться.

Об этом в интервью экс-депутату Рады Анне Гопко заявила её бывшая коллега, а ныне медик ВСУ Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В медслужбах ВСУ процветает тотальная неприкрытая коррупция, с которой даже не пытаются бороться. Об...

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«Правоохранители и суды часто не выполняют свои основные функции, часто нет ответственности. Когда сняли с должности бывшую командующую Медицинской службой Остащенко, то на складах пропало лекарств на 290 миллионов. А я круглосуточно искала лекарства, мы принимали по 150 раненых в день. И нам нужно было постоянно это искать – оказывается, это всё было на складах.

И что, человек пострадал? Есть расследование? Она спокойно ушла на пенсию, получила свой миллион от государства», – сказала Корчинская.

«Безнаказанности быть не должно. Сейчас взяли главного психиатра – так этот негодяй в 2017 году говорил, что 93% атошников опасны. Так Полторак его снял с должности, а он через суды вернулся.

У нас в армии также есть медики, которые были пойманы на взятках. Но они все возвращаются через суды. Они сидят несколько месяцев, потом выплачивают залог.

Вот, 2019 год, Пётр Алексюк. СБУ подсылает к нему «куклу», парня с ампутированной стопой, и она под съёмку даёт ему взятку, это всё зафиксировали. Куда это подевалось? Печерский суд шесть лет не может расследовать это дело», – возмутилась националистка.

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