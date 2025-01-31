«Раненые без препаратов» – в Киеве жалуются на тотальную коррупцию в медслужбах ВСУ

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В медслужбах ВСУ процветает тотальная неприкрытая коррупция, с которой даже не пытаются бороться.

Об этом в интервью экс-депутату Рады Анне Гопко заявила её бывшая коллега, а ныне медик ВСУ Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правоохранители и суды часто не выполняют свои основные функции, часто нет ответственности. Когда сняли с должности бывшую командующую Медицинской службой Остащенко, то на складах пропало лекарств на 290 миллионов. А я круглосуточно искала лекарства, мы принимали по 150 раненых в день. И нам нужно было постоянно это искать – оказывается, это всё было на складах. И что, человек пострадал? Есть расследование? Она спокойно ушла на пенсию, получила свой миллион от государства», – сказала Корчинская.