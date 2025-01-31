«Раненые без препаратов» – в Киеве жалуются на тотальную коррупцию в медслужбах ВСУ
В медслужбах ВСУ процветает тотальная неприкрытая коррупция, с которой даже не пытаются бороться.
Об этом в интервью экс-депутату Рады Анне Гопко заявила её бывшая коллега, а ныне медик ВСУ Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Правоохранители и суды часто не выполняют свои основные функции, часто нет ответственности. Когда сняли с должности бывшую командующую Медицинской службой Остащенко, то на складах пропало лекарств на 290 миллионов. А я круглосуточно искала лекарства, мы принимали по 150 раненых в день. И нам нужно было постоянно это искать – оказывается, это всё было на складах.
И что, человек пострадал? Есть расследование? Она спокойно ушла на пенсию, получила свой миллион от государства», – сказала Корчинская.
«Безнаказанности быть не должно. Сейчас взяли главного психиатра – так этот негодяй в 2017 году говорил, что 93% атошников опасны. Так Полторак его снял с должности, а он через суды вернулся.
У нас в армии также есть медики, которые были пойманы на взятках. Но они все возвращаются через суды. Они сидят несколько месяцев, потом выплачивают залог.
Вот, 2019 год, Пётр Алексюк. СБУ подсылает к нему «куклу», парня с ампутированной стопой, и она под съёмку даёт ему взятку, это всё зафиксировали. Куда это подевалось? Печерский суд шесть лет не может расследовать это дело», – возмутилась националистка.
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