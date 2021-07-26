26.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Германия, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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«Разрубить минский узел» – в Киеве заговорили об осеннем наступлении ВСУ в Донбассе

Новости УкраиныНамёк со стороны Германии о необходимости выполнения «формулы Штайнмайера», в виду своей невыполнимости для...

Намёк со стороны Германии о необходимости выполнения «формулы Штайнмайера», в виду своей невыполнимости для Киева, может подтолкнуть Украину к разрыву Минских соглашений и возобновлению широкомасштабной агрессии в Донбассе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политический эксперт Руслан Бизяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все понимают, что в свете последних событий минский процесс находится примерно в том же состоянии, в котором он находился осенью 2016 года. То есть, проблема же не имплементировать «формулу Штайнмайера» в наше законодательство, проблема в том, как это выполнить, к чему это приведёт.

Имплементация формулы – это фактически признание того, что Киев должен вести диалог с Донецком и Луганском. Я пока не слышал ни одного официального заявления от нашей переговорной группы, которое бы говорило, что мы на такую концепцию готовы.

Да, давить можно (на Киев со стороны Запада – ред.) Но как показывает опыт, это давление просто приводит к тому, что принимаются половинчатые решения, которые не приводят к самому главному – к результату», – рассуждает Бизяев.

«Минский процесс, который мы сейчас видим – это гордиев узел. Конечно, можно попытаться его развязать, но мне кажется, что придётся его разрубать. И в свете этих событий я не исключаю, что осенью на Донбассе будет обострение, не медийное, а, к сожалению, милитарное», – угрожающе прогнозирует эксперт.



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