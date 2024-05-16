«РЭБ не работает»: российские дроны стали кошмаром украинской армии  

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Украинские системы РЭБ не работают против быстро адаптирующихся российских дронов. Об этом в интервью экс-депутату Рады Анне Гопко заявила её бывшая коллега, а ныне медик ВСУ Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас для нас РЭБ – это слово, которое мы, медики, произносим чаще, чем «такмед». Но, к сожалению, качественных РЭБ немного. К сожалению, fpv модернизируются быстрее, чем РЭБ. У нас очень много хороших ребят, которые пытаются делать что-то недорогое, мы все бросаемся это покупать, собирают деньги, берут, а оно не работает», – сказала Корчинская.

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«Это страшно, мы не можем вывезти раненных. Сейчас у нас задача, чтобы все наши машины были с РЭБ, потому что стоит задача вывезти всех наших раненных. Но это настолько быстро меняется, что даже наши ведущие и очень дорогие системы не срабатывают», – подытожила она.