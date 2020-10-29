Республика Сербская закупит в России 1,2 миллионов доз вакцины от COVID-19

30.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик и глава МИД России Сергей Лавров договорились о сроках и объемах закупки российской вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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О договоренностях с Сергеем Лавровым, достигнутых в ходе телефонного разговора, Милорад Додик сообщил во время визита в город Градишка.

«Мы подписали предварительное соглашение с российской стороной, которая предложила нам 1,2 миллиона доз вакцины, – сообщил Додик. – По возможности постараемся к Новому году получить первую партию в 200 тысяч доз. Я не могу обещать, но я делаю все, чтобы это произошло».

Напомним, что визита Сергея Лаврова ждали в Сербии и Республике Сербской, но глава российского дипломатического ведомства в связи с контактом с зараженным был вынужден уйти на самоизоляцию.