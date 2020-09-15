15.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Конфликт, Нефть, Общество, Политика, Россия, Экономика
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РФ выгодно потерять нефтяной рынок Белоруссии – эксперт


С точки зрения экономики, потерять белорусский рынок нефти для России было бы выгодно, так как больше бы пополнялся бюджет за счёт экспортной пошлины на отправку сырья в третьи страны.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем больше Белоруссия покупает альтернативной нефти из других источников, тем больше нефти мы сможем снять с белорусского направления и отправить в третьи страны, и тогда наши компании заплатят экспортную пошлину в российский бюджет. С точки зрения экономики, потерять белорусский рынок было бы выгодно, потому что наш бюджет больше бы пополнился.

Сейчас мы видим изменения в белорусской риторике, а Россия никогда не отказывалась поставлять нефть в полном объеме в Белоруссию, там были вопросы цены.

Сама Белоруссия говорила, что нас не устраивает по цене, поэтому мы у вас покупать не будем. А если договариваются компании по ценам, то Белоруссия вполне может покупать столько, сколько ей хочется в рамках того, что она может переработать без реэкспорта сырой нефти», – заявил Юшков.


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