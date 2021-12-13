Рокировка Запада в Болгарии: премьера-коррупционера сменил премьер – выпускник Гарварда

13.12.2021  21:59 (Мск), София,
Алексей Топоров.  
Просмотров:
 
Балканы, Болгария, Выборы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия


Депутаты Народного собрания Болгарии выбрали главой правительства одного из лидеров партии – победительницы парламентских выборов «Продолжаем перемены» Кирилла Петкова.

Таким образом, после трех выборов и шести нереализованных мандатов на формирование правительства в Болгарии завершился затяжной политический кризис, передает корреспондент  «ПолитНавигатора».

Депутаты Народного собрания Болгарии выбрали главой правительства одного из лидеров партии – победительницы парламентских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



За кандидатуру Петкова проголосовали 134 депутата Народного собрания, представляющие центристскую партию самого новоизбранного премьера «Продолжаем перемены», Болгарскую социалистическую партию, «Демократическую партию» и партии «Есть такой народ!». Против проголосовали представители фракции прозападных коррупционеров «Граждане за европейский выбор Болгарии» (ГЕРБ), их коалиционного союзника – турецкой партии «Движение за права и свободы» (ДПС) и национал- консервативной партии «Возрождение» – им удалось набрать 104 голоса.

Согласно коалиционному соглашению, в новое правительство войдут 10 представителей партии «Продолжаем перемены», включая помимо премьер-министра еще и двух вице-премьеров, от БСП и «Есть такой народ» получат портфели по четыре человека, от «ДБ» – три.

«Эта коалиция основана на глубокой антикоррупционной программе, которая является настолько необходимой болгарскому обществу, что партии представляющие, как правый, так и левый спектр, готовы отвернуться от собственных интересов, чтобы изменить создавшуюся ситуацию»,  – прокомментировал намерения нового правительства второй лидер партии-победителя «Продолжаем перемены» Асен Василев, который в новом кабинете получил портфель министра финансов.

Таким образом, эпоха правления прозападной партии ГЕРБ в Болгарии, запомнившейся коррупционными скандалами и жлобским поведением своего лидера, экс-премьера Бойко Борисова, завершилась. На место получившей недобрую славу в народе политической силы, спровоцировавшей политический кризис в стране, пришла коалиция, возглавляемая новым западным проектом, более продуманным и грамотным – центристской партией «Продолжаем перемены», возглавляемой Кириллом Петковым выпускником Ванкуверского университета в Канаде и американского Гарварда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть