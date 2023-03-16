Российская армия нашла слабые места в украинской ПВО – эксперт
Для Украины США выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны, позволяющую иметь полную картину в воздушном пространстве.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Алексей Леонков.
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«Была организована общая информационная сеть, в которую входят все средства обнаружения, сопровождения и целеуказания воздушных целей, то есть РЛС. За счет этого у украинского ПВО есть полная картина происходящего в воздушном пространстве. Мощные радары С-300 обнаруживают самолеты и ракеты на больших расстояниях, после чего объявляют воздушную тревогу.
Заранее зная цели, их распределяют между комплексами ПВО еще на подлете. Большинству ЗРК можно включать свои радары ненадолго перед ударом, что делает их практически невидимыми. Для нас в первые месяцы спецоперации это стало неприятным сюрпризом и позволило ЗРК противника действовать из засад, часто оставаясь безнаказанными», – сказал Леонков «Известиям».
Он утверждает, что российская армия нашла слабые места в ПВО Украины.
«РЛС стали ключевым элементом интегрированной системы ПВО Украины. Выбив их, мы исключим возможность раннего обнаружения наших ракет и самолетов, пробьем бреши в едином РЛС-поле. Это позволит незамеченными заходить на объекты для атаки через территорию, где ПВО Украины ничего не видит. Обрушение этой системы позволит завоевать превосходство в воздухе, а наши самолеты смогут свободно действовать над территорией противника», – отмечает эксперт.
По словам Алексея Леонкова, Украина не зря просит у США ЗРК «Пэтриот».
«Украинские формирования уже потеряли много РЛС, работающих на большую дальность, и заменить доставшуюся от СССР технику им попросту нечем. Надежда только на американские комплексы и их радары. Даже в ранних версиях радары Patriot могут обнаружить бомбардировщик на дальности 180 км, а истребитель — на дальности 130 км», – резюмировал Леонков.
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