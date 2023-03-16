Российская армия нашла слабые места в украинской ПВО – эксперт

Для Украины США выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны, позволяющую иметь полную картину в воздушном пространстве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

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«Была организована общая информационная сеть, в которую входят все средства обнаружения, сопровождения и целеуказания воздушных целей, то есть РЛС. За счет этого у украинского ПВО есть полная картина происходящего в воздушном пространстве. Мощные радары С-300 обнаруживают самолеты и ракеты на больших расстояниях, после чего объявляют воздушную тревогу.

Заранее зная цели, их распределяют между комплексами ПВО еще на подлете. Большинству ЗРК можно включать свои радары ненадолго перед ударом, что делает их практически невидимыми. Для нас в первые месяцы спецоперации это стало неприятным сюрпризом и позволило ЗРК противника действовать из засад, часто оставаясь безнаказанными», – сказал Леонков «Известиям».