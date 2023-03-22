Российская дипломатия пригрозила прибалтам «акцией русских патриотов»

Освобождая территории на Украине, Москва в том числе посылает сигнал прибалтийским режимам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович

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«Многие участники антироссийской коалиции восприняли украинский кризис как возможность отбросить приличия и открыть свое истинное лицо, насладившись экстазом падения — морального и интеллектуального. Не стали исключением и прибалтийские страны, которые не так давно, под давлением некоторых совестливых европейских политиков, не могли еще развернуться в полной мере и лишь вполсилы занимались героизацией нацизма — в ужатом, местечковом варианте», – пишет Карпович в «Известиях».

Теперь же, продолжает он, вдохновленные примером Украинв правительства Литвы, Латвии и Эстонии взяли курс на демонстративное и уже не обусловленное оговорками и лишними реверансами воспевание пособников Гитлера.

«События на Украине как раз и показывают всему миру, что любому кощунству рано или поздно приходит конец. Освобождая территории, ранее подконтрольные киевскому режиму, Москва посылает сигнал и прибалтийским реаниматорам нацизма. Можно сколько угодно прятаться за пятую статью Устава НАТО и поддержку Вашингтона, но история рано или поздно расставит точки над i и вынесет приговор всем, кто решил бросить вызов истинным (а не выдуманным западными политологами) общечеловеческим ценностям.

Дорога в тысячу ли начинается с одного шага — и вполне резонно будет предположить, что акция русских патриотов в Прибалтике станет точкой отсчета для куда более масштабных процессов, которые в дальнейшем не оставят и следа от нынешней уверенности наследников коллаборационистов в своей безнаказанности», – резюмировал дипломат.