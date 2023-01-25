Российская певица запросила 1,5 миллиона за концерт в «санкционном Крыму»

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Российская поп-певица Zivert получила за выступление в «санкционном Крыму» гонорар в 1,5 миллиона рублей, и это не считая технического и бытового сопровождения.

Об этом в интервью на канале «Крымский Мост» рассказал совладелец ночного клуба «Эти Русские» Федор Старовойтов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старовойтова, звезду такого уровня смог пригласить только ночной клуб «Чайка» в Ялте, тогда как в Севастополе и других городах Крыма не наберется платежеспособной публики, да и сама клубная культура не развита.

«К сожалению, на сегодняшний день вынужден констатировать, что в Севастополе ночная культура находится в упадочном состоянии. Если мы берем сегмент ночной жизни, мы не Москва, не Петербург. Трехлетний опыт работы в ночной индустрии Севастополя говорит о том, что Севастополь очень консервативный. Все-таки он по-прежнему закрытый город, который, к сожалению, гуляет по ночам только в пятницу и субботу», – отметил он.

Старовойтов добавил, что не только в Севастополе, но и во всем Крыму нет культуры посещения заведений, поскольку многие на вопрос «где ты отдыхаешь» отвечают – «я дома бухаю».

Топ-лист звезд, которые могут собрать аудиторию в ночном клубе, тоже для Крыма ограничен. Далеко не все исполнители соглашаются выступать в Крыму, а те, кто соглашаются, требуют высоких гонораров.

«Например, модная певица Zivert, она в ротациях, она везде на телеэкранах, на радио, и гонорар этой певицы, чтобы она приехала сюда в санкционный Крым, это 1,5 миллиона рублей. Коллеги в Ялте привозили. У меня в клубе допустим 100 посадочных мест, какой стоимости должен быть билет для севастопольца, чтобы окупить хотя бы затраты только на гонорар Zivert? Я не говорю уже про технический и бытовой райдер. То есть, она должна прилететь самолетом, с целой командой специалистов, их надо поселить и не в номере за 1 тысячу рублей», – подчеркнул Старовойтов.