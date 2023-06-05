Российские либералы готовят серьёзный реванш – Сивков

Владимир Гладков .  
05.06.2023 20:40
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Притаившиеся российские либералы уже под видом патриотов требуют новой волны мобилизации и готовят серьёзный политический реванш.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Притаившиеся российские либералы уже под видом патриотов требуют новой волны мобилизации и готовят серьёзный...

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«Есть явные признаки, что либеральные силы готовятся к серьёзному реваншу. После того, как господин Пригожин дистанцировался от ведения боевых действий, он сосредоточился на политике.

Есть его интересное высказывание, вопрос касался захваченного в Артёмовске винного склада завода шампанских вин, и сам этот завод – что частная собственность священна, и должна быть передана хозяину, а к государственной собственности это не относится», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что это может быть сигналом серьёзного реванша либеральных сил в России.

«Заговорили о приватизации и такие крупные фигуры, как глава ВТБ господин Костин, который сказал, что двадцать восемь триллионов лежит на счетах наших бизнесменов, и чтобы их можно было потратить на оснащение российских Вооружённых сил, нужна приватизация.

Сама по себе постановка вопроса очень спорная – люди отдают последнее для того, чтобы обеспечить победу, то такие заявления вызывают, как минимум, недоумение. И подчёркивают тот факт, что бизнесмены, владеющие этими триллионами, как минимум, не являются патриотами России, если не сказать больше», – добавил эксперт.

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