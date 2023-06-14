«Российские ПВО – это превосходные системы» – украинский военный эксперт

В отличие от Украины, после развала СССР Россия модернизировала и создавала системы ПВО, которые сейчас способны перехватывать американские «Хаймарсы».

Об этом «Украинской правде» заявил киевский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, что из новейшей техники Россия противопоставляет ВСУ.

«Авиацию, «Шахеды», крылатые гиперзвуковые ракеты, баллистические ракеты, мощную систему ПВО, конечно, она у них мощная, она «Хаймарсы» перехватывает. Там есть советская техника, но она постсоветская. «Торы», «Панцири» – превосходные системы, что бы кто ни говорил. «Буки» – превосходные системы. Давайте иначе, у нас С-300 PT, PS-1, «Бук» М1 условно 80-х годов воюют и нормально воюют, то почему техника на 20 лет новее, на новой электронике, на новых компьютерах, с лучшими характеристиками должна быть хуже. Люди могут быть хуже и скорее всего хуже, а железо…тем более они выпускали его плюс-минус постоянно после развала Советского Союза. Они совершенствовали, они продавали и так далее. Это, может, не идеальная техника, но она хорошая, и они её выпускают», – рассказал Чмут.

Он призвал не недооценивать противника, чтобы не повторять ошибки россиян при начальной стадии СВО.

«Русские, не стоит их недооценивать. Нация они, конечно – гной, однако воевать они тоже умеют, техники у них тоже много, и техника у них кое-где не худшая. И они её делают. И имеют деньги скупать её по всему миру и так далее. Они – сильный противник, его нельзя недооценивать. Они нас недооценили и проиграли эту войну, давайте не повторять их ошибок», – трепался украинец.