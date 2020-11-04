«Российские специалисты доводят Зеленского до нервного срыва» – Бессмертный

04.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Есть украинская оппозиция, «рационально» критикующая нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, и есть «пятая колонна критиканов», которая участвует в спецоперации Кремля по расшатыванию его психофизического состояния.

Об этом в эфире телеканала «Espreso» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кремлю всё равно, кто президент Украины. Кремль принципиально не хочет видеть ни Украину как государство, ни тем более какого-то президента как верховного главнокомандующего, как главу государство. Более того, Кремль, особенно таких как Зеленский, будет использовать. И как только будут появляться неразборчивые критиканы Зеленского, Кремль будет их использовать.

Поэтому я настаиваю, что основательное понимание ситуации, продуманные постепенные действия способны не только стабилизировать ситуацию, но и укрепить украинское общество, украинское государство, единство украинского общества и государства в противодействии внешней агрессии, операций, которые проводит Кремль, используя своих агентов.

Потому что противником президента Зеленского являются не оппозиционные политические силы, которые его рационально критикуют, его противником является пятая колонна, которая мечтает уничтожить украинское государство», – заявил Бессмертный.

Далее ведущий спросил, стоит ли ждать на Украине если не досрочных парламентских выборов, то досрочных президентских, потому что Зеленский «уже на нервах» и производит впечатление человека, который вот-вот сдастся, признает своё президентство ошибкой и скажет, что занимался не тем.

«Я очень остерегаюсь такого развития событий, – признался экс-посол. –Честно говоря, последние события указывают на то, что правы были российские специалисты, которые анализировали психофизическое состояние Зеленского, что он способен на такой шаг, который вы описали, и его не так сложно довести до такого состояния, когда он снимет корону кинет ее о землю и пойдет, извините за литературщину, в монастырь».

«Вместе с этим нужно понимать, что в стране, которая находится в состоянии войны, постоянные конъектурные вещи, такие как выборы, довыборы, перевыборы, преждевременные выборы, они будут создавать хорошее поле для создания разных спецопераций Кремля», – предостерёг Бессмертный.