Российский эксперт: Харьковскую область сдали ради аммиака

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Отвод российских войск из Харьковской, а затем и Херсонской областей якобы стал следствием договоренности о транзите российских ресурсов. В частности, речь идет об аммиакопроводе Тольятти-Одесса, который проходит через зону боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, свидетельствует об этом тот факт, что при обороне позиций под Херсоном и Харьковом применялись другие принципы, нежели сейчас, во время украинского «контрнаступа».

«Под Харьковом сделали по-другому. Все было то же самое, кроме одного – не было ударов авиации, артиллерии и контрударов войск. Харьков должны были оставить. Почему? Очень хорошо объяснили украинцы, подорвав аммиакопровод в Харьковской области. Все это время через Харьковскую область шел аммиак. Я должен четко зафиксировать – когда мы говорим о том, что можно и воевать, и торговать, мы должны всегда понимать, что торговые сделки далеко не чисто экономические, как это думают некоторые дебилы из числа рыночных экономистов», – сказал эксперт.

«Всегда во всех этих сделках на международном уровне присутствует политика, в той или иной степени. А если эта сделка осуществляется между воюющими странами, то эти политические условия являются главными. Поэтому я вполне имею все основания предполагать, что условием сдачи Харьковской области, а потом и Херсонской области стали вопросы с обеспечением транзита через территорию [Украины]. В частности, аммиакопровода и ряда других материалов», – заявил Сивков.