Россия и США решают, что делать с Белоруссией – киевский политолог

17.08.2020, Киев, Игорь Петров

Протестующим в Белоруссии не удалось создать палаточные городки на центральных улицах и площадях, поскольку там просто нет людей, которые умеют организовать такую работу.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«Сейчас в Белоруссии вся протестная активность заморожена до окончания консультаций между Россией и США в Вене, где, собственно, рассматривают, что делать с Белоруссией. В Белоруссии нет оппозиции как таковой. Она там давно уничтожена как класс. Есть протесты, которые периодически перерастают в бунты. Да, они имеют центры координации, преимущественно извне – через телеграмм-каналы, спецслужбы соседних стран.

Но при этом нет каких-то серьезных организационных структур, которые могут организовать установку палаток в Минске. Чтобы это сделать нужен какой-то охранный периметр чтобы не подпустить сотрудников полиции иначе эти палатки снесут еще нераспакованным. Надо организовать заселение и жизнь какому-то количеству людей в палаточном лагере. Майдан – сложная организационная структура, которую администрировать непросто. Очевидно, в Белоруссии просто нет таких менеджеров, которые могли бы организовать такую работу. Плюс еще противодействие полиции.

Что касается всех этих разворотов Лукашенко, то с ними та же проблема, что была и у Януковича. В окружении Лукашенко есть люди, которые хотят его слить, руководствуясь своими интересами и какими-то гарантиями извне. У Януковича это был Левочкин, у Лукашенко – Макей. Есть и другие люди. Подкуп таких людей тоже серьезная работа. Я не представляю, чтобы та же Тихановская или Цепкало пришли к министру внутренних дел, к губернатору того или иного региона и начали уговаривать его переходить на их сторону. В Украине эти переговоры вели серьезные люди с серьезным капиталом. К их слову прислушивались», – сказал эксперт.