Россия не остановится, пока не пробьет коридор в Приднестровье – Бутусов

Анатолий Лапин.  
21.02.2023 09:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Приднестровье, Россия, Украина


Россия считает одной из важнейших целей своей военной операции выход к Приднестровья.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия считает одной из важнейших целей своей военной операции выход к Приднестровья. Об этом...

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По мнению Бутусова, коридор на Приднестровье также важен для РФ, как и сухопутное сообщение с Крымом.

«Сейчас проблема Приднестровья и для Молдовы, и для Украины обостряется. Мы понимаем, что у России есть стратегическая цель номер один – это пробить себе коридор в Крым. Они ее выполнили сейчас, пытаются удержать крымский коридор, то есть из России в Крым через Донбасс и Запорожье, Херсонскую область», – сказал антироссийский пропагандист.

Он считает, что Россия не прекратит войну, пока не обеспечит сообщение с Приднестровьем.

«В начале вторжения в Украину в 22-м году российские военные командиры откровенно об этом говорили, что они собираются пробить коридор не просто на Крым, а и на Приднестровье. То есть полностью отрезать Украину от моря и захватить Приднестровье, присоединить его к другим оккупированным территориям», – заявил Бутусов.

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