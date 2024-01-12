«Москва не ответит»: Волкер требует снять запрет на удары американским оружием по России

Анатолий Лапин.  
12.01.2024 11:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1299
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Сюжет дня, Украина


США должны снять ограничения на применение своего оружия войсками киевского режима.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны снять ограничения на применение своего оружия войсками киевского режима. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Владимир Путин уже пошел бы на эскалацию, если бы мог. Если мы думаем, что он каким-то образом сдерживает масштабы своих атак, мы себя обманываем. Владимир Путин делает все, что может, чтобы уничтожить Украину, и нам не стоит ограничивать себя в том, что мы предоставляем Украине», – сказал дипломат.

«Я бы пошел еще дальше – я считаю, что нам не просто нужно снять любые ограничения на типы оружия и оборудования – нам нужно поменять подход, когда мы просим Украину не использовать американское оружие по территории России.

Нам нужно это изменить и сказать: «Атакуйте, только военные объекты на территории России». Не нужно быть как россияне, не атакуйте гражданских». Но это абсолютно справедливо – атаковать военные цели», – заявил Волкер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть