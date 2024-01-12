«Москва не ответит»: Волкер требует снять запрет на удары американским оружием по России

США должны снять ограничения на применение своего оружия войсками киевского режима.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Владимир Путин уже пошел бы на эскалацию, если бы мог. Если мы думаем, что он каким-то образом сдерживает масштабы своих атак, мы себя обманываем. Владимир Путин делает все, что может, чтобы уничтожить Украину, и нам не стоит ограничивать себя в том, что мы предоставляем Украине», – сказал дипломат.

«Я бы пошел еще дальше – я считаю, что нам не просто нужно снять любые ограничения на типы оружия и оборудования – нам нужно поменять подход, когда мы просим Украину не использовать американское оружие по территории России.

Нам нужно это изменить и сказать: «Атакуйте, только военные объекты на территории России». Не нужно быть как россияне, не атакуйте гражданских». Но это абсолютно справедливо – атаковать военные цели», – заявил Волкер.