Россия не уступит и не допустит потери Белоруссии

06.08.2020, Киев, Игорь Петров

В Белоруссии сильны пророссийские настроения и она важна для российской обороны, поэтому Кремль может принять решение об аннексии этой страны в случае беспорядков во время выборов.

Об этом в эфире канала InterVizor заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В белорусском случае есть реальная возможность, в случае дестабилизации, ввода туда российских войск. Украинского сценария не будет. Если будет ввод войск, будет полный аншлюс. Будут с хлебом и солью встречать. В Белоруссии были опросы по поводу слияния с Россией, и очень большой процент, до 50%, выступали за то, чтобы слиться в единое государство, с центром в Москве.

Мы понимаем, что там такого сопротивления как в Украине не будет. В Белоруссии не распространены националистические и русофобские настроения. Белоруссия, к тому же, обладает для России невероятным стратегическим значением.

Если посмотреть на геостратегическую линию в Восточной Европе, то у России во враждебную проНАТОвскую территорию врезаются три больших куска территории – Крым, аннексированный у Украины, Белоруссия, где стоят российские системы РЛС, и Калининград. Если один из этих «зубов» выпадает, вы сами понимаете, что произойдет – НАТОвские танки под Смоленском. Кому в Кремле это надо?

И если будет дестабилизация в Белоруссии, есть большая вероятность, что в Кремле просто примут решение ее аннексировать», – считает Даниил Богатырёв.