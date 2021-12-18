Россия представлена страной алкоголиков и наркоманов в новом учебнике

18.12.2021  09:33 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Образование, Россия, Скандал


Россия представлена страной алкоголиков, наркоманов и девиантов в учебнике русского для иностранцев «Поехали!», входящего в топ-10 учебной литературы, а также рекомендованного МГУ и Высшей школы экономики.

Об этом с трибуны Госдумы РФ заявила депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия представлена страной алкоголиков, наркоманов и девиантов в учебнике русского для иностранцев «Поехали!», входящего...

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«Так, например, сотрудники правоохранительных органов говорят о том, что у них всегда нет денег, и жена жалуется на их зарплату. Преподаватель вуза на страницах учебника сообщает о том, что он хочет поменять свою работу, потому что глупые студенты не слушают его лекции. И только, когда он принимает наркотики, студенты говорят, что его лекции очень интересные.

По версии авторов учебника, тяжело живется в России бандитам: три пистолета, отдыхать приходится в Сибири. Депутаты парламента в учебнике говорят о том, что они хотят стать футболистами, потому что депутатов все знают, и никто не любит, а футболистов все знают и любят.

Музыканты сообщают, что их творчеству помогают алкоголь и наркотики, потому что их принцип по жизни: лучше жить меньше, но интереснее.

В учебнике мы узнаем, что бандиты хотят стать парламентариями, психоаналитики – террористами, потому что они много слышали людей и уже устали от них. При этом все постоянно пьют водку и закусывают паюсной икрой. А если нет – то пивом с пирогами», – сказала Лантратова.

По ее словам дети в учебнике говорят только о водке и сигаретах.

«Россия описывается авторами в таком ассоциативном ряду: Достоевский – Пастернак – водка – Брежнев – пиццерия.  «Эй, молодка, давай водка, качай пиво, резай селедка». Коллеги, если вы услышите это четверостишие, авторов учебника я вам уже представила», – сказала Лантратова.

Автором «Поехали!» является преподаватель австрийского университета Станислав Чернышов, который читает лекции на курсах для преподавателей русского языка как иностранного в МГУ.

«Формирование негативного стереотипного представления о России, в которой жители предстают хроническими алкоголиками, чиновники – взяточниками, учителя – наркоманами. Создается интересный образ страны: пьянство, бандитизм и депрессия. Прочитав эту книгу у себя родине, с каким настроением будут к нам приезжать иностранцы», – сказала Лантратова.



Она предложила дать протокольное поручение комитетам по просвещению и образованию, чтобы они предложили правила тестирования, сертификации и регламентации для учебников для иностранцев.

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