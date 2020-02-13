Россия проводит полноценную интеграцию ЛДНР

13.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Политика, которую проводит сегодня РФ, свидетельствует, что ни о каком «сливе» Донбасса не может быть и речи.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

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«Никто Донбасс сдавать не будет. То, что пишут разные телеграмм-каналы, СМИ, я считаю, что это не соответствует действительности. Второе – процесс выдачи паспортов запущен и уже очень много выдали документов жителям Донецка и Луганска. Третье – если говорить по поводу Козака, то переговоры по газу вместе с сегодняшним главой офиса президента Украины, то это просто ситуативность. Ничего личного, бизнес. Украине нужно было как-то выживать, поэтому они и подписали договор по газу.

Что касается непосредственно Козака – рано радуется Украина. Еще будут очень тяжелые последствия и проблемы, так как сегодня Украина не выполнила ни одного пункта «Минских соглашений» и продолжает затягивать эту проблему, а конфликт в стране нарастает.

Четвертое – рублевая зона уже давным давно в ДНР и ЛНР работает успешно. Бизнес, законодательство все больше и больше переориентируется на законы российские. Они живут уже, можно сказать, по российским законам, поэтому Украина может добаловаться, что еще больший кусок отвалится в сторону России. То есть интеграция Донбасса в Россию идет полным ходом. По моему мнению, на сегодняшний день, процентов 70 интеграции уже прошло», – заявил Журавко.