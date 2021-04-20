Подпишись на рассылку
20.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Россия сыграла на опережение в Черном море

Новости Украины

Решение России закрыть на полгода для иностранных военных кораблей и государственных судов проход через Керченский пролив приобретает особый смысл в контексте последних событий вокруг Украины.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Решение закрыть часть акватории Черного моря — это предупреждение, что это опасные районы при проведении учений на приморских и морских полигонах. Эта процедура проводится ежегодно в рамках весенних и осенних занятий. Тем не менее в контексте эскалации вокруг Украины решение приобретает особый смысл для западных политиков, которые воспринимают его как новые угрозы в адрес Киева», – сказал Мураховский «Коммерсанту».

В свою очередь, заместитель директора Центра комплексных европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря также следует расценивать как превентивную меру, призванную исключить возможность провокаций в Черном море.

«Безопасный проход иностранного боевого корабля через территориальные воды другой страны сопровождается выполнением ряда требований: должны быть выключены радиолокаторы и системы оружия, не должны проводиться маневры и учебные мероприятия», – говорит эксперт.

Он напоминает, что США и другие страны НАТО не признают принадлежности полуострова и акватории России.

«Вероятно, Россия ожидала попыток провокаций со стороны США и их союзников, в частности связанных с вхождением в воды полуострова и последующим демонстративным нарушением прав безопасного прохода, и решила сыграть на опережение. Тем более что подобные действия предпринимаются США для демонстрации несогласия с китайскими претензиями в Южно-Китайском море», – резюмировал Кашин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», МИД РФ посоветовал кораблям НАТО для своего же блага держаться подальше от российского Крыма.


Также в Черное море были переброшены артиллерийские и десантные корабли Каспийской флотилии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть