Россия удержит Минск, но останется внутрибелорусский кризис – Станкевич

21.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Никакого силового сноса белорусского режима уже не будет, как и геополитического отрыва Минска от Евразийской коалиции. Однако внутриполитический кризис в Белоруссии рискует стать хроническим.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский либеральный политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Происходит возобновление холодной войны, она практически возобновилась. Причем, со всеми ее атрибутами, включая раскол теперь не Европы, раскол Евразии. С оформлением блоков противостоящих – Евроатлантический с одной стороны и Евразийский блок с другой, основой которого становится союз России, Белоруссии и Китая.

И вот, риски того, что холодная война – и санкционная, и информационно-психологическая, и торговая, и финансовая, и какая угодно – превратится в горячую, – растут, к сожалению, потому что этой тенденции ничто не противостоит.

Более того, была одно время особая линия Евросоюза, когда был Юнкер, Федерика Могерини во главе, а теперь выходят Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии новый, и вслед за ней Жозе Баррель, новый верховный представитель Евросоюза по международным делам, и такие вещи произносят, что хоть святых выноси!» – заявил эксперт.

«Таким образом, эта особая позиция, проявлявшаяся в Европе, я всё-таки считаю – не стоит ее недооценивать, но она практически хоронится на наших глазах, и противостоящий Евразийской коалиции лагерь становится все более монолитным и агрессивным. А форпостом этой возобновленной холодной войны становится действительно, к сожалению, территория Белоруссии.

Но вот здесь, что особенно меня волнует – геополитический конфликт, в нем ситуация более-менее прояснилась, никакого силового сноса белорусского режима не будет и никакого отрыва геополитического Белоруссии от Евразийской коалиции и переориентации тоже не будет. Это, в принципе, уже понятно, детали предстоит выяснить, столкновений предстоит еще немало, но это, в принципе, уже определенно.

А вот внутриполитический кризис в Белоруссии рискует стать хроническим, и он будет действовать примерно так, как ржавчина действует, распространяясь, без каких-то внешних выплесков и в основном в полускрытой форме. То есть, страна не сможет нормально развиваться, нормально управляться в процессе развития, если этот кризис не преодолеть», – рассказал Станкевич.