Россию принуждают вывести ВМС для защиты трубоукладчиков «СП-2»

21.04.2021, Москва, Максим Карпенко

США беспрецедентно давит на Евросоюз, пытаясь заставить его отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». При этом, в ход идут как постоянные провокации на месте строительства, когда над судами-трубоукладчиками летают боевые самолеты и ходят военные корабли, так и попытки дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил эксперт рынка энергетики Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, США побуждают Россию к тому, чтобы она вывела свои боевые корабли к месту строительства «Северного потока-2».

«Американские санкции не работают. Да, какие-то международные компании, для которых нарушение санкций закроет возможность работы на международном рынке в дальнейшем, – вот они боятся таких санкций и уходят. Но когда у тебя стоит задача достроить и ты не боишься попасть под санкции, то здесь американцы ничего сделать не могут с «Фортуной» и «Академиком Черским».

И что они могут сделать для того, чтобы строительство не было завершено? Это заставить европейцев ввести собственные санкции со стороны Евросоюза. И мы видим эти попытки довольно активно предпринимаются, американцы очень сильно давят на Евросоюз сейчас, чтобы там набралась критическая масса стран, которые готовы проголосовать за введение санкций, запрещающих достройку «Северного потока-2». Тогда действительно строительство будет остановлено.

Но пока эту критическую массу собрать не удалось, и мы видим кучу провокаций, которые происходят со стороны союзников Соединенных Штатов в Европе – и история с Навальным тоже. Вот он отравился – и сразу предложение: «Давайте запретим «Северный поток-2». Почему его, почему не какие-то другие санкции? Но в итоге удалось все свести к неким персональным санкциям.

Дальше мы видим провокационные действия со стороны Польши. Постоянно всплывают подводные лодки, самолеты летают боевые вокруг судов-трубоукладчиков, некие рыбаки польские уснули якобы или что-то у них с двигателем сломалось и они начали таранить «Фортуну»…

Никогда мы не припомним такого, чтобы какой-то иностранный газопровод строился в море и там вокруг летали боевые самолеты, всплывали подводные лодки и корабли военные ходили.

Пока эти провокации есть. Я думаю, что смысл их заключается в том, чтобы заставить Россию вывести свой военный флот для охраны судов-трубоукладчиков, чтобы потом сказать: «Смотрите, мы вас предупреждали, что «Северный поток-2» — это не экономический проект, а военно-политический, вот видите, они уже вышли захватывать Балтийское море под предлогом защиты судов-трубоукладчиков».

Поэтому я думаю, что именно с этой целью и были эти провокации, чтобы заставить Россию вывести военные суда. Но Россия этого не сделала и заявляет, что как раз этот проект исключительно экономический, поэтому не нужно его дополнительно как-то охранять.

И самая большая, яркая история – это дестабилизация ситуации на Донбассе, потому что все понимают, что санкции против «Северного потока-2», запрещающие его строительство, Евросоюз может ввести только по очень важному событию. Подобного рода санкции вводились только по двум причинам – история по Крыму и за Донбасс. Поэтому нужно что-то подобное», – заявил Юшков.