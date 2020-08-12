Ростислав Ищенко назвал главную ошибку Лукашенко

12.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Ошибкой президента Белоруссии Александра Лукашенко является то, что он не провел чистку от предателей в своем окружении. Точно так же в свое время поступал и президент Украины Виктор Янукович, за что поплатился своей должностью и бежал из страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предатели в окружении Лукашенко уже устроили ему такой конфликт с Российской Федерацией, из которого он хорошо выйти не может. Россия-то его не сдаст, но и оказывать ему слишком уж выдающуюся моральную поддержку, выступать каждый день и говорить «Правильно, Александр Григорьевич, давайте мы вам еще свою армию пришлем», конечно же, никто не будет.

И вот, Лукашенко оказывается в ситуации, когда его экономика требует постоянных дотаций. Дотации из России он сам себе обрубил, а дотации с Запада он получать не будет. Картинка, которую он создал, она ведь действует и на Белоруссию тоже. По картинке он выступает против собственного народа. И через некоторое время люди, жизнь которых начнет ухудшаться в связи с тем, что Белоруссия, как и весь мир вступает в глубокий экономический кризис, они будут говорить: «Ну вот эти-то ребята, которых били на улицах, они же были правы», – заявил Ищенко.

По мнению эксперта, главным противником белорусского президента сегодня является глава МИД страны Владимир Макей.

«Лукашенко чистку в своем окружении не провел – это ровно то, чего не сделал Янукович в свое время. Он знал, кто у него предатель, он знал, что это Левочкин организовывал Майдан, но Левочкин еще чуть ли не полтора месяца сидел и руководил администрацией. Он знал, что в этом был замешан Попов, киевский градоначальник, но Попов продолжал занимать свою должность. Он знал, что в это дело был замешан руководитель киевской полиции, но тот продолжал занимать свою должность.

То есть врагам внутри окружения президента был выдан карт-бланш, работайте дальше. У Лукашенко тоже никто из тех, кто устроил провокации с задержанными российскими ЧОПовцами, никто из тех, кто устроил провокацию в отношениях с Россией, кто фактически заблокировал ему это направление его политики, никто не пострадал.

И правильно спрашивают, а чего это «макеевский» МИД обеспечивает передвижение оппозиционеров туда-сюда в то время как люди, поддерживающие Лукашенко все время испытывают с этим какие-то трудности. Это же вилами по воде писано, все прекрасно знают, кто у Лукашенко евроинтегратор. И все прекрасно знают, кого, куда и как они назначали.

Макей, бывший глава администрации сейчас бессменный министр иностранных дел. Там премьеры меняются, а министр иностранных дел остается один и тот же. Фактически он у Лукашенко неформально второе лицо в государстве. Под его патронатом создавались все молодёжные НКО, которые сейчас по улицам там скачут, под его патронатом велась пропаганда евроинтеграции – это все его работа. Вот она сейчас, на улицах Белоруссии эта работа.

И понятно, что эта работа против Лукашенко, и понятно, что если эти ребята уже пошли на подобного рода Майдан. То они играют ва-банк. «Либо мы, либо он», тут уже по-другому не может быть. Если они сейчас прошивают окончательно, то рано или поздно даже до Лукашенко дойдет, кто у него друг, кто враг и кого надо убирать в первую очередь».