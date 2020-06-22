Руководитель киевского театра о гей-символике на Родине-Матери: Гады испоганили памятник

22.06.2020, Киев, Игорь Петров

Культура Украины деградирует, появление гей-символике на монументе Родина-Мать в центре Киева – кощунство.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила художественный руководитель Киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже не летим в пропасть, мы уже давно в этой пропасти. Если взять творческую интеллигенцию, научную интеллигенцию и просто людей, мы даже уже не выживаем, уже даже не дно, а трудно сказать что.

Полностью разрушена экономика, нет медицины, нет образования, у детей забирают последнее. Мало того, их и хотят перевести на дистанционное обучение, но это даже смешно. Раньше, в Советском Союзе, было лучшее образование во всем мире, а сегодня наши дети деградируют, потому что убирают лучшие предметы из школы.

А что такое лишить нас национальной киностудии в Одессе? Как можно было забрать киностудию у народа? Это было всегда национальным достоянием! Вот это и есть национальная идея – возвращать все награбленное.

Как можно закрыть театры, когда работают рестораны? Верните нам театр, верните нам душу, мы без этого не можем жить, нам ночами снится сцена, нам ночами снится, как мы говорим на русском языке, потому что мы сны видим на русском языке, мы впитали его с молоком мамы!

Когда шла Великая Отечественная война, шли в бой люди разных национальностей, умирая, будучи ранеными, они не думали о своих жизнях, они выносили друг друга на своих плечах. А вчера какие-то гады просто испоганили национальный наш памятник, повесив сами знаете какой флаг», – сказала Любовь Титаренко.