Русофобы поникли: «Белорусы не трогают Ленина и не хотят рвать с Россией»

08.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Прошлогодний Беломайдан не имел никакого смысла и перспектив, потому что это была не освободительная и не национальная борьба.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Беларусь потеряна: раздавленная страна, с раздавленным народом, который, скорее всего, добровольно проиграл. И когда в прошлом году началась их протестная акция бессрочная, я тогда год назад в этой студии сделал программу на тему «Не освободительная не национальная не борьба», – напомнил Дроздов.

«Не национальная» до тех пор, пока они со своими флагами стоят рядом с Лениным. У нас бы он уже был сваленным и сожжённым, облитым серной кислотой, этот сифилитик старый. «Не борьба», потому что не может борьба продолжаться второй год, при этом всех уже пытали, все сидели, и все это дальше заглатывают. И дальше нет сопротивлений репрессивной машине. Народ же должен быть в стране или нет?

И «не национальная» [«не освободительная»], потому что не ставится вопрос о полном разрыве с Россией. С тем, кто их поглощает и уже поглотил. Поэтому вся эта история с Белоруссией – это огромная национальная катастрофа», – объяснил русофоб.