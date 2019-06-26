«Русские деньги или благополучие националистов» – Зурабишвили поставили перед выбором

26.06.2019, Москва, Олег Кравцов

Если бы грузинский президент Саломе Зурабишвили смогла удержаться от откровенно антироссийских выпадов, Москва бы не вводила запрет на авиасообщение с Грузией.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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«Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна дезавуировать свое заявление относительно того, что Россия является врагом. Это была осознанная провокация с ее стороны. Зурабишвили половину своей жизни проработала дипломатом. Она точно знает цену словам. Если бы не это заявление, никаких ограничений не было бы», – сказал эксперт.

При этом он допускает, что извинение Зурабишвили создаст для нее определенные проблемы внутри страны.

«Может быть, ее извинения вызовут новые протестные акции в Тбилиси, но грузинские власти должны решить для себя, что важнее — российские деньги от туристов, вина и так далее, или благополучие националистов. Во втором случае грузины могут надеяться на деньги Запада, но практика показывает, что антироссийские выступления ценятся не очень высоко. На примере Украины видно, что даже если МВФ что-то выделит, потом деньги придется вернуть», – заявил Жарихин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 19 июня в Тбилиси во время доклада на сессии Межпарламентской ассамблеи Православия напали на главу российской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

В итоге в Тбилиси вспыхнули антирусские бесчинства, виновником которых президент Грузии Зурабишвили объявила Москву, назвав Россию «врагом» и «оккупантом»

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