Политнавигатор - Новости России и Украины
11.06.2018
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Общество, Россия, Туризм, Украина

“Русские нам дороже” – турки отказались снять георгиевские ленты по требованию украинцев


На турецких курортах местный бизнес для привлечения туристов из России использует символику Великой Отечественной войны, что порой вызывает неудовольствие граждан Украины.

Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна” в материале, посвященном отдыху на зарубежных курортах граждан Украины и России.

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В публикации отмечается, что в местных магазинах часто можно увидеть георгиевские ленточки, поскольку турецкие предприниматели таким образом пытаются угодить российским туристам.

“Россияне тратят больше денег, а ленточка многих заманивает. Хотя некоторым украинцам она не нравится, требуют снять. Но хозяин приказал никого не слушать, говорит, что русские клиенты нам дороже – на них весь бизнес держится”, – рассказал изданию Кемаль Турсунов, продавец в одном из мини-маркетов в поселке Чамьюва под Анталией.

В свою очередь Екатерина Спирова, хозяйка магазина текстиля под Кемером, говорит, что сейчас уже из-за ленточек нет конфликтов, как бывало прежде.

“Года два назад она отпугивала часть украинцев, а сейчас уже спокойно реагируют. И День Победы в мае прошел без эксцессов. В отеле “Л’Океаника” в Чамьюва даже по морю ходили с флагами с георгиевской ленточкой, салют пускали”, – сообщила Спирова.

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