Кровавый финал очередной «восточной сказки» произошёл в Белграде

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Уже в который раз «султан сердца» очередной россиянки оказался жестоким убийцей, однако на сей раз местом для расправы он выбрал сербский Белград.

Расчленённое тело 27-летней модели и барменши из города Пушкин Людмилы Турковой было обнаружено в чемодане в воде канала пригородного белградского посёлка Падинска Скела, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По подозрению в убийстве сербская полиция задержала 24-летнего турецкого гражданина К.Е. Уличные видеокамеры зафиксировали, как он ведёт за руку Людмилу и вводит в одно из зданий, а через какое-то время – как он выволакивает оттуда же тяжёлый чемодан и выкидывает его в воду. Сразу же после совершения преступления предполагаемый убийца попытался покинуть Сербию, но был задержан сербскими правоохранителями в аэропорту «Никола Тесла».

По версии следствия турок задушил Людмилу куском ткани, который обмотал вокруг её шеи. Какие отношения связывали их, пока можно только догадываться, но известно, что в столицу Сербии россиянка прибыла прямиком из Стамбула, чтобы повидаться с подругами-релокантками. И сняла в Белграде дорогую квартиру в престижном районе Савски-Венац.

Перед смертью она сообщила подругам, что планировала устроить вечерний поход по барам. Её тело было опознано благодаря характерным татуировкам: двум змеям на передней поверхности левого бедра, большой каллиграфической тату на правой голени, а татуировкам в японском стиле на плечах.

Предполагаемому убийце, согласно сербскому законодательству, грозит до десяти лет лишения свободы.

Трагедия – наглядный итог деятельности тех, кто в России настойчиво посредством турецких и отечественных сериалов, различных реалити и ток-шоу уже который год настойчиво вбивает представительницам женского пола, нарратив о том, что турецкий «султан сердца» – пылкий, романтичный, щедрый, завсегда лучше русского Вани.