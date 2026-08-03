Кровавый финал очередной «восточной сказки» произошёл в Белграде

Алексей Топоров.  
03.08.2026 13:01
  (Мск) , Белград
Просмотров: 589
 
Балканы, Криминал, Происшествия, Россия, Сербия, Турция


Уже в который раз «султан сердца» очередной россиянки оказался жестоким убийцей, однако на сей раз местом для расправы он выбрал сербский Белград.

Расчленённое тело 27-летней модели и барменши из города Пушкин Людмилы Турковой было обнаружено в чемодане в воде канала пригородного белградского посёлка Падинска Скела, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже в который раз «султан сердца» очередной россиянки оказался жестоким убийцей, однако на сей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

По подозрению в убийстве сербская полиция задержала 24-летнего турецкого гражданина К.Е. Уличные видеокамеры зафиксировали, как он ведёт за руку Людмилу и вводит в одно из зданий, а через какое-то время – как он выволакивает оттуда же тяжёлый чемодан и выкидывает его в воду. Сразу же после совершения преступления предполагаемый убийца попытался покинуть Сербию, но был задержан сербскими правоохранителями в аэропорту «Никола Тесла».

По версии следствия турок задушил Людмилу куском ткани, который обмотал вокруг её шеи. Какие отношения связывали их, пока можно только догадываться, но известно, что в столицу Сербии россиянка прибыла прямиком из Стамбула, чтобы повидаться с подругами-релокантками. И сняла в Белграде дорогую квартиру в престижном районе Савски-Венац.

Перед смертью она сообщила подругам, что планировала устроить вечерний поход по барам. Её тело было опознано благодаря характерным татуировкам: двум змеям на передней поверхности левого бедра, большой каллиграфической тату на правой голени, а татуировкам в японском стиле на плечах.

Предполагаемому убийце, согласно сербскому законодательству, грозит до десяти лет лишения свободы.

Трагедия – наглядный итог деятельности тех, кто в России настойчиво посредством турецких и отечественных сериалов, различных реалити и ток-шоу уже который год настойчиво вбивает представительницам женского пола, нарратив о том, что турецкий «султан сердца» – пылкий, романтичный, щедрый, завсегда лучше русского Вани.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Кровавый финал очередной «восточной сказки» произошёл в Белграде

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора