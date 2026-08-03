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Помимо коммерческих причин, Украина не получит от США никаких лицензий на боеприпасы для комплексов Patriot, поскольку после 1991 года просто утратила специалистов необходимого уровня для запуска такого производства.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается предоставления лицензии на производство, ну мы вам об этом уже неоднократно говорили, что дурак мыслью богатеет. К сожалению, украинский народ свято в это верит… В первую очередь, что нужно понять: кто вам отдаст курицу, несущую золотые яйца? Никто! Вы понимаете, какую прибыль получают военные концерны Соединенных Штатов? Страшную. И здесь украинцы, также не раз шокировавшие американцев использованием этого оружия… И здесь, не дай Бог, им еще дают производство. Ну, во-первых, мы производство не быстро получаем, потому что нужна и техническая, и денежная, достаточно серьезная помощь. И вопрос номер один, как скоро мы это можем освоить… Мы думаем, что мы супергениальны. Но, понимаете, у нас в определенных моментах еще мальчики, которые бегают с палками и с лугами. По определенным вопросам мы потеряли много научного и промышленного потенциала, начиная с 91-го года. Поэтому мне было понятно, что это идет игра, причем с двух сторон. Украинцев кормили манной кашей украинские лидеры, а нашего президента кормили манной кашей американские лидеры», – заявил Кривонос.

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