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Украинские наёмники используются для инсценировки иранских ударов по странам Ближнего Востока, чтобы спровоцировать их подключиться к войне против Тегерана в интересах Израиля и США.

Об этом в эфире видеоблога Книжный день Центр × Delib заявил президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами дипломат Вячеслав Матузов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В качестве примера дипломат привел инсценировку ударов по Саудовской Аравии, которые приписывались дружественным Ирану хуситам (базируются в Йемене).

«Иракское правительство уже официально объявило, что нет никаких доказательств, что с территории (Йемена), и что и это народное движение, которое проиранское, что оно наносило удары. Одновременно иранские спецслужбы захватили группу украинских специалистов по беспилотникам на территории Ирака, которые стреляли по Саудовской Аравии… Почему боятся сказать, что украинские террористы были на территории Ирака, наносили провокационные удары?.. Саудовская Аравия держалась, и я ещё раз подчёркиваю, держится до сих пор… Это провокацияция, чтобы возбудить Саудовскую Аравию против Йемена, против Ирана и буквально вот такими шагами загнать Саудовскую Аравию в Аврамические соглашения и принудить её к войне с Ираном», – заявил Матузов.

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