«Русские впадут в ужас, тема КАБов закончится» – в Киеве молятся на новую «вундервафлю»

Если Киеву передадут самолёты «Gripen» с самыми дорогими ракетами «Meteor», вопрос КАБов будет решён путём поражения их носителей.

Об этом на канале «Фабрика новостей» украинский военный эксперт-авиационщик Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я очень надеюсь на то, что те самолёты «Gripen», которые мы получим (я очень надеюсь, что мы их скоро получим, если ещё не получили), будут оснащены ракетами «Meteor» компании MBDA. Это самая дорогая ракета из всех класса воздух-воздух.

Там куча редкоземельных материалов, которые сейчас очень дорого стоят. Но эта ракета летает на 300 км. Она со скоростью до 4-х махов может лететь и сбивать вот эти российские самолёты Су-34, Су-35», – сказал укро-эксперт.