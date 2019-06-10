С уходом Порошенко количество приходов ПЦУ перестало расти
Уже более месяца как в созданную усилиями Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Православную церковь Украины под руководством митрополита Епифания не перешел ни один приходской храм канонической УПЦ митрополита Онуфрия, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ из УПЦ, размещенные на сайте ПЦУ
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
По состоянию на сегодняшний день в ПЦУ перешло лишь 520 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ из более чем 12 тысяч. Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся 8 мая – перешла религиозная община и священник села Новомихайловка Донецкой области.
Всего же в ПЦУ перешло лишь 4% православных приходов Украины.
В канонической УПЦ раньше жаловались на давление местных властей и национал-радикалов с целью заставить приходы переходить в Церковь Епифания.
Такая ситуация связана с отсутствием у администрации Владимира Зеленского интереса к вмешательству в церковные дела и нежелание новой власти поддерживать затеянный Петром Порошенко церковно-политический проект ПЦУ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.