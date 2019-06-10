10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Религия, Украина, Церковь
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С уходом Порошенко количество приходов ПЦУ перестало расти

Уже более месяца как в созданную усилиями Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Православную церковь Украины под руководством митрополита Епифания не перешел ни один приходской храм канонической УПЦ митрополита Онуфрия, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ из УПЦ, размещенные на сайте ПЦУ

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По состоянию на сегодняшний день в ПЦУ перешло лишь 520 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ из более чем 12 тысяч. Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся 8 мая – перешла религиозная община и священник села Новомихайловка Донецкой области.

Всего же в ПЦУ перешло лишь 4% православных приходов Украины.

В канонической УПЦ раньше жаловались на давление местных властей и национал-радикалов с целью заставить приходы переходить в Церковь Епифания.

Такая ситуация связана с отсутствием у администрации Владимира Зеленского интереса к  вмешательству в церковные дела и нежелание новой власти поддерживать затеянный Петром Порошенко церковно-политический проект ПЦУ.

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