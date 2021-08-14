Санду убирает прокурора, который не дает ей прикрыть грехи Зеленского

14.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Молдавская прокуратура по борьбе с организованной преступностью отправила в суд дело по обвинению гражданина Молдовы, который способствовал похищению бывшего украинского судьи Николая Чауса в апреле 2021 года.

Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как уточнили в ведомстве, обвиняемому 30 лет, он работал на Украине охранником в одном из заведений, в это время его завербовала группа людей, которые впоследствии участвовали в преступной деятельности. Он собирал информацию о передвижениях Чауса и передавал кураторам на Украину.

По требованию организаторов фигурант дела снял несколько помещений и приобрел три транспортных средства, которые предоставил заказчикам преступления.

Как отметили в Генпрокуратуре, в процессе работы по этому уголовному делу прокуратура обратилась к украинским властям с несколькими запросами, в соответствии с этапам продвижения расследования. Однако пока официальной реакции от прокуратуры Украины не последовало.

Считается, что Чаус был похищен с ведома президента Украины Владимира Зеленского. Экс-судья, обвинявшийся на Родине в коррупции, мог дать показания на Петра Порошенко, с помощью которого бежал в Молдову в 2016 году.

Молдавские эксперты полагают, что новый прозападный президент страны Майя Санду согласится закрыть глаза на участие украинских дипломатов (доказано следствием) в похищении человека в центре молдавской странице из соображений «идеологической» близости нынешних прозападных властей Украины и Молдовы.

В пятницу молдавский парламент, в котором большинство принадлежат сторонникам Санду, принял в первом чтении поправки к закону о прокуратуре, которые делают возможными отстранение от должности генпрокурора Александра Стояноглу, слишком ретиво расследовавшего дело о похищении украинского судьи.