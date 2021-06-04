Санкции Запада оказали на Россию положительное влияние – резюме немецкого бизнеса

04.06.2021, Киев, Игорь Петров

Западные санкции помогли России укрепить продовольственную безопасность и развить целый отраслей экономики.

Об этом на Международном экономическом форуме-2021 заявил Тони Юинг, управляющий директор компании Conquer Risk Capital, член консультативного совета компании RC Investments, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть ли положительные эффекты санкций. Мне кажется, есть положительное влияние, в частности, в России в целом ряде аспектов. Первый аспект – это продовольственная безопасность. 15-16 лет назад продовольственная безопасность была совершенно в другой ситуации. В Россию импортировались много продуктов из Евросоюза и других стран. Кроме того, сейчас качество продуктов питания лучше чем тогда. Это только один положительный момент в результате санкций», – отметил бизнесмен.

Он добавил, что есть и другие сектора, на которые санкции оказали положительное влияние.

«Может быть это прозвучит странно, но Россия здесь нестандартный пример, здесь абсолютно другой политический режим, чем в других странах. Раньше не было каких-то инвестиционных планов, раньше было по-другому. Я думаю, что в этом плане становится больше роста, больше развития и санкции здесь оказали даже положительное влияние. Я думаю, что всё-таки есть и преимущества – страна развивается, внутри страны идёт развитие. Сейчас действительно идут инвестиции, производится что-то полезное, есть многие новые предприятие которые развиваются нуля. Так что есть положительное влияние санкций в России», – резюмировал Юинг.