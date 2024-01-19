Сбежавший экс-премьер России Касьянов похвалил Путина, перезапустившего ВПК

Анатолий Лапин.  
19.01.2024 20:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Украина, Экономика


Россия сохранила советское наследие в области ВПК и сумела перезапустить военное производство.

Об этом в эфире видеоблога «Живой гвоздь» заявил бежавший из России экс премьер-министр страны, иноагент Михаил Касьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сохранила советское наследие в области ВПК и сумела перезапустить военное производство. Об этом...

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Касьянов неожиданно похвалил президента России, назвав его действия по запуску военной промышленности эффективными.

«Сегодня вы видите – Путин сумел за год фактически мобилизовать эти предприятия и запустить, увеличить объемы производства. Пусть это производство не какого-то супер-нового оружия, но снарядов много, их в десять раз больше, чем у украинцев. Поэтому, конечно, экономический потенциал, военно-промышленный потенциал у России большой.

В том числе, за счет сохранившихся производственных мощностей. Пускай, плохо работавших или стоявших, но сохранившихся мощностей советского периода. Их сейчас перезапустили, производят оружие старое, советского образца, советские снаряды, но все это, оказывается, нужно в этой агрессивной войне. Поэтому все это есть. Безусловно, эти остатки сегодня используются Путиным очень эффективно, он сумел за год увеличить объемы производства военной техники», – разговорился Касьянов.

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