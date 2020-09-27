Сбежавший в Польшу министр рассказал, как Лукашенко настраивал подчиненных против России

27.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Александр Лукашенко демонстрирует неадекватное поведение.

Об этом в эфире телеканала «Украина» заявил бежавший в Польшу министр культуры Белоруссии в 2009–2012 годах Павел Латушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне не всегда понятна риторика некоторых иностранных государств, которые говорят, что не стоит закрывать дверь, что необходимо проводить диалог и поэтому Лукашенко не будет включён в санкционный список. Но на это – вопрос, вы действительно убеждены, что с человеком, который бегает с автоматом вокруг президентского дворца, даёт оружие в руки пятнадцатилетнему сыну, можно о чём-то говорить и договариваться?» – заявил Латушко.

«Мы помним, до выборов главным врагом была Россия. Нас всех, руководителей республиканского уровня, собирали на закрытые совещания, на которых очень жёстко и принципиально доказывали, что главный враг – это Россия, мы должны её бояться, она готовит в ходе выборов спецоперацию по смещению Лукашенко. Сейчас главным врагом стал Запад, Украина, США, а главным другом – Россия. Разве с таким человеком в принципе о чём-то можно договариваться?» – добавил беломайданщик.