СБУ устроила облаву на коммерсантов Харькова за торговлю с ДНР

15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали нескольких жителей Харьковской области, которые поставляли в ДНР продукты питания.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По результатам проведенных сотрудниками СБУ мероприятий установлена группа жителей Харькова и области, которые по схеме так называемого «скрытого транзита» отгружали на адреса подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения государственной границы Украины эти товары незаконно попадали во временно оккупированную территорию Донецкой области.

По предварительной информации, через указанную нелегальную схему было экспортировано товаров на общую сумму более 8,5 миллиона гривен. Сборы и налоги с реализованной на территории «ДНР» продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации», – говорится в сообщении.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 миллиона гривен. Вопрос о дальнейшей судьбе других участников схемы ещё решается.