СБУшники в 2014-м собирались пытать пленных российских журналистов, как талибов

25.03.2019, Донецк, Александр Гусар

В мае 2014 года попавшие под Славянском в плен к СБУ журналисты «LifeNews» чудом избежали пыток.

Об этом во время конференции рассказал бывший сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров, который с апреля 2014 года оказывал содействие спецслужбам РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Так получилось, что в мае 2014 года я входил в состав оперативной группы СБУ, которая находилась в базовом лагере в селе Довгеньке, это недалеко от Славянска, и как раз 18 мая в этот лагерь привезли двух задержанных журналистов «LifeNews» Олега Сидякина и Марата Сайченко.

Честно скажу, им повезло, что они попали на меня, не сочтите за пафос. Потому что, во-первых, сразу делу дали официальный ход, во-вторых, я сразу проинформировал «Центр» о том, где находятся журналисты, обстоятельства задержания и какая судьба их ждёт», – рассказал экс-СБУшник.

«На самом деле, среди украинских военных нашлось очень много горячих голов, которые пытались представить их представителями спецслужб РФ, выбить из них любую информацию.Например, был такой замначальника отдела спецопераций штаба «АТО» полковник Дмитрий Кобец, который до этого год проработал в силах спецопераций НАТО в Афганистане.

Он на полном серьёзе предлагал ваших коллег выставить с утра под палящее солнце со связанными за спиной руками, с пакетами на голова на бруствер на колени и держать их без воды, без еды. Он говорил, что в Афганистане так раскалывали самых стойких бойцов Талибана. Надо сказать, что ваши коллеги вели себя достаточно достойно», – добавил Прозоров.