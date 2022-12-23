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Американские сенаторы проголосовали за бюджет на следующий год, предусматривающий 45 миллиардов долларов «для Украины и союзников». Также поддержана поправка, предусматривающая возможность передачи арестованных активов российских олигархов Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады, уточнив, что «Украина очень рассчитывает на окончательное решение», которое должно быть принято в Палате представителей Конгресса.

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Между тем, издание Hill указало, что вчерашнее выступление Владимира Зеленского в Конгрессе слушали только 86 из 213 республиканцев в Палате представителей.

Республиканская партия довольно скептически относится к программе помощи Украине.

Издание цитирует члена палаты представителей Чипа Роя, который назвал речь Зеленского «скорее театром, который был организован нынешним уходящим демократическим руководством нынешнего руководства Сената, чтобы попытаться поддержать веру в то, что 47 миллиардов долларов — опять же, без каких-либо дебатов — просто волшебным образом будут созданы из воздуха и отправлены в Украину».

«Вот что-то меня напрягает такая позиция республиканцев. Хочется надеяться, что это просто их показательная реакция на действия демократов, а не отношение к Украине. Иначе у нас проблемы», – комментирует экс-депутат Верховной рады нацист Борислав Береза.