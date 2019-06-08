Сербия помогает России обходить санкции Запада

08.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Сербия, отказавшаяся присоединяться к санкциям Запада против России, может помочь российскому бизнесу для работы на европейских рынках. Об этом заявил министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Попович напомнил, что многие компании из ЕС открыли свои производственные мощности в Сербии, откуда продукция может экспортироваться в Россию.

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«То же самое касается российских компаний в Сербии. На данный момент существует множество предприятий из России, работающих в области цифровой экономики, особенно технологий блокчейен, которые через Сербию имеют доступ к западному рынку», – отметил министр.

Один из участников дискуссии, министр иностранных дел Венгрии Питер Сиярто заявил, что санкции против России не достигли своей цели. «В ЕС у нас нет обсуждения этого вопроса, нам нужны объективные дебаты о последствиях санкций. Глядя на данные о торговле между Германией, Францией и Италией, с одной стороны, и Россией, с другой, мы видим, что торговые отношения за последние два года, несмотря на санкции, растут на 20-30 процентов », – отметил Сиярто.

Он отметил, что санкции не служат их первоначальным интересам, но служат тому, чтобы определенные страны монополизировали торговлю с Россией.

Также в рамках форума был обсужден вопрос сотрудничества между Сербией и Роскосмосом с участием Словении. Российская корпорация поможет Сербии начать использовать новейшие технологии с применением спутников и снимков из космоса для нужд экономики и безопасности, сообщает сербский телеканал RTS.