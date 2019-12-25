Сербия продолжит укреплять сотрудничество с ОДКБ

25.12.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Министр обороны России Сергей Шойгу посетит Сербию в 2020 году, а его сербский коллега Александр Вулин – конференцию по безопасности в Москве.

Такие договоренности были подтверждены на встрече главы оборонного ведомства Сербии с российским послом Александром Боцан-Харченко.

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Министр Вулин напомнил, что Сербия официально следует доктрине военного нейтралитета, сохраняя хорошие отношения с партнерами на Востоке и Западе. (Тем не менее, как известно, в США крайне болезненно отреагировали на состоявшиеся в 2019 году поставки сербской армии новых систем ПВО, боевых вертолетов, танков, бронемашин пехоты и прочих вооружений).

Белград намерен развивать сотрудничество с ОДКБ, а также двусторонние партнерские отношения с государствами-членами организации, подчеркнул Вулин.

Он также анонсировал свой визит в Белоруссию в предстоящем году. Об этом Вулин заявил во время встречи с прибывшим в Белград из Минска генерал-майором Олегом Войновым.