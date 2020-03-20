Сербская церковь в Черногории: еще не арестовывают, но вызывают на ночные допросы

20.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Настоятеля храма в Которе вместе с сыном вызвали на допрос в полицию из-за молебна об избавлении от вируса, в то время как СПЦ выразила готовность предоставить свои помещения под стационары для зараженных.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Популярный у черногорских православных прихожан канонической СПЦ настоятель храма святителя Николая в городе Котор, протоиерей Момчило Кривокапич вместе с сыном был вызван по повестке в полицейский участок.

протоиерей Момичило Кривокапич

От священника потребовали дать показания по поводу проведенного им вечером, 19 марта, молебна Пресвятой Богородице об избавлении от эпидемии.

«Молебны Пресвятой Богородице служатся в Которе, начиная с 17 века, когда Небесная Покровительница спасла наш город от чумы, после чего мы регулярно просили ее защиты от землетрясений, голода, войн, засухи, а в этот раз от коронавируса, – пояснил отец Момчило. – Прошлой ночью (в 21:00 – ред.) меня и моего сына вызвали в полицейский участок для допроса. Они конкретно не сказали нам по какому поводу, но задавали вопросы по молебну. Я объяснил, что это была регулярная служба, на которой присутствовали 15-16 человек».

Произошедшее протоирей Кривокапич связал с провокационной деятельностью журналиста местной «Радио Скала» Славко Мандича, который в интервью с мэром города Желько Апрцовичем спросил, что тот намерен предпринять в отношении СПЦ, которая «не уважает рекомендации Министерства здравоохранения, открыто нарушает запреты властей на проведение массовых мероприятий, намерена проводить протестные молебны».

журналист “Радио Скала” Славко Мандич

«То, что устроил Мандич – это ужасно, я намерен подать на него в суд», – сообщил настоятель храма святителя Николая.

Также ранее появившуюся в СМИ информацию о своем аресте опроверг иеромонах Сава Вукайлович, сообщив что его просто доставили в прокуратуру Биело Поле для дачи показаний по поводу якобы нарушения им режима карантина (возвращаясь из Сербии он обошел таможню, чтобы, минуя двухнедельный карантин, попасть в свой, расположенный на территории Черногории монастырь).

Судя по этим новостям, можно сделать вывод, что власти Подгорицы в спайке с силовыми структурами готовы информационно атаковать СПЦ, которая приостановила массовые протестные литии и крестные ходы в связи с эпидемией коронавируса.

По стечению обстоятельств через некоторое время после прекращения молитвенных акций, в Черногории, где в отличие от соседних стран не было случаев заражений Covid-19, появились первые заболевшие – на сегодняшний день их насчитывается восемь человек.

«Мы будем и дальше проводить протестные литии, но уже в социальных сетях, – заявил прихожанам в ходе недавнего онлайн-общения митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий Радович. – Потому что Черногория подвержена более опасному вирусу, чем коронавирус – это вирус беззакония».

Владыка объявил, что совместные онлайн-молебны и общение с ним и другими представителями церкви будут проводиться в те же дни и в то же время, что и ранее в храмах и возле них – по вечерам в четверг и в воскресенье.

ректор Цетиньской семинарии Гойко Перович

Также, принявший участие в «онлайн-литии» ректор Цетиньской семинарии Гойко Перович заявил, что митрополия готова предоставить свои помещения и волонтеров для организации временных стационаров.