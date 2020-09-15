15.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Война, Вооруженные силы, История, Общество, Политика, Россия, Сербия
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Сербский мир отмечает День сербского единства, свободы и национального флага


Сегодня в годовщину прорыва Салоникского фронта в 1918 году, решающую роль в котором сыграла сербская армия, впоследствии освободившая Сербию и земли других югословенских народов, в разных частях Сербского мира отмечают один праздник.

В Республике Сербской праздник отмечается официально, в Сербии придать ему официальный статус должен новый состав правительства.

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Сегодня глава министерства обороны Сербии Александр Вулин от имени президента Сербии Александра Вучича вручил президенту Республики Сербской Жельке Цвиянович 130 копий военных сербских флагов, которые будут использоваться для праздничных мероприятий.

«Эти флаги находятся в сердце нашего народа, наших граждан, – подчеркнула Цвиянович. –  Именно так мы начинаем празднование, потому что это большое событие для Республики Сербской и Сербии…. Важно, чтобы мы уважали знаковые моменты нашей общей истории, чтобы мы всегда знали, что такое наши традиции и идентичность – это единство, свобода и флаг».

«Мы намерены чтить этот день годами, десятилетиями и столетиями, – сказал, выступая на торжественном мероприятии в честь праздника сербский член Президиума БиГ Милорад Додик. – Отметим и запомним этот день. Это день, когда страдающая сербская армия на Салоникском фронте прошла через Голгофу и освободила все эти народы на Балканах, включая Баня-Луку (столицу РС – ред.)… У сербского народа сегодня два государства, и никто никогда не сможет отнять их у нас. Мы не «боснийские сербы», а только сербы».


Первая мировая война стала драматическим эпизодом истории сербского народа. После разгрома напавшей на королевство Сербия австро-венгерской армии, в страну вторглись германские войска, которые в свою очередь своими агрессивными действиями в отношении мирного населения (по оценкам ряда историков в результате действий Второго Рейха погиб каждый третий серб) спровоцировали массовый исход сербов и отступление сербской армии через горы, где на обмороженных и оголодавших солдат нападали албанские банды.

Сербские войска на Салоникском фронте

Остатки королевской армии, после личного вмешательства русского царя Николая Второго, надавившего на союзников, были эвакуированы на греческий остров Корфу.

Именно там была сформирована сила (шесть сербских дивизий вошли в состав союзной Салоникской армии), принявшая непосредственное участие в контратаке на оккупантов. В ходе наступления и прорыва Салоникского фрона 15 сентября 1918 года союзные войска разгромили 11 германскую армию и войска Болгарии, после чего Болгария капитулировала, а сам победа стала началом разгрома австро-германской коалиции.

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