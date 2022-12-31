Шаг за шагом Россия продвигается вперед, – Бутусов

31.12.2022  13:50 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия шаг за шагом, медленно, но продвигается на фронте, благодаря тому, что ее военная промышленность работает и она все еще имеет большой перевес над украинскими вооруженными формированиями в артиллерии и боеприпасах.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия шаг за шагом, медленно, но продвигается на фронте, благодаря тому, что ее военная...

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«Враг пока что вторая по количеству вооружений армия мира, конечно, у нее есть еще значительное количество боеприпасов, своя промышленность боеприпасов. В отличие от Украины, Россия готовилась эти годы к войне, к уничтожению Украины. И они боеприпасы производят – у них есть полный цикл производства боеприпасов. Это дает возможность врагу концентрировать свои силы, ресурсы и продвигаться шаг за шагом», – заявил Бутусов.

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