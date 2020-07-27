Шнурок с потолка в Хабаровске

27.07.2020, Севастополь, Платон Беседин

У когда-то неплохой рок-группы «Пилот» была песенка со словами: «Два слова, строка, да шнурок с потолка!». Я вспомнил о ней, когда увидел в Хабаровске – среди протестующих – Сергея Шнурова. Когда-то он пел в плохой попсовенькой группе «Ленинград», а, став своего рода мужской версией Ольги Бузовой, переключился на игры во власть. Точнее – его переключили.

В Хабаровск Шнур примчался, аки пёс на кровь, сам – мол, никто его не звал. Собирается снять фильм о протестах, брал интервью у врио губернатора Дегтярёва. В итоге Шнур выдал россыпь предсказуемых мыслей – да и только. Что народ нужно слышать, что столько денег у мэрии на иностранных агентов нет, что федеральные каналы скрывают правду. Ну и? Чем удивил?

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Шнур всегда был скучен как музыкант, скучен он и как политик, и как продюсер телеканала RTVI. Проблема тут, впрочем, в другом – в том, что в своё время власть решила раскрутить его как политический проект. Оттянуть голоса – ну и далее в том же духе. К слову, когда я наблюдаю подобное, то отчего-то неизбежно вспоминаю украинскую партию «Свобода» как проект Януковича. Чем там всё закончилось? Вот-вот.

Ясно, что Россия – не Украина, да. Тут всё конкретнее, чётче. Однако к чему вообще эти игры с псами? К чему эти слишком жирные кости? Шнур не выполняет своей функции, не играет свою роль качественно. Он всё больше хоронит и себя, и своих кураторов.

Его же появление в Хабаровске – это своего рода кастинг. Вообще то, что происходит в регионе – это кастинг. И почему-то Кремль делает ставку не на серьёзных людей, а именно что на клоунов. Вот вам Дегтярёв. Вот вам Шнур. Почему так? Очевидно, что лозунги хотят переделать под себя, а ситуацию довести до абсурда, дабы лопнула она, как «Анжи» Керимова. И это, на самом деле, сработает, но – лишь на короткую перспективу. Гораздо правильнее и эффективнее всё-таки услышать людей, но не допустить истерики. Вот в чём фокус.

И главное. Во всех этих историях – от 1991 и 1993 годов до майданной Украины – я всякий раз наблюдаю примитивизацию протестов, когда их превращают в цирк. В итоге остаётся лишь шоу – как правило, кровавое. Всё разумное, всё здравое – запрос на правду и справедливость – исчезает, и остаётся исключительно пустое, когда горлопаны заходятся лозунгами, чтобы затем использовать простой народ как строительный материал собственных империй. Это не просто мерзко – это высшая форма мракобесия.

Сегодня тем, кто выходит с протестами на улицы Хабаровска, кто имеет справедливые и несправедливые претензии, нужно наконец понять, что враг он совсем рядом. Враг – это дрянь, которая хочет сделать из уставших и разозлённых людей топливо для драки. И эта дрянь не лучше эксплуататоров из Москвы. Потому что с последними всё понятно, а вот с дрянью действует камуфляж из пока что праведного гнева. Приезд Шнура данный статус кво лишний раз подчеркнул.

Ну а что до него самого. До Шнура. То он неизбежно поплатится. Однако в конечном счёте поплатятся и его кураторы, уверенные в эффективности и контролируемости подобных элементов. Так может не Хабаровску нужен кастинг, а всей стране? Кастинг в формате нормальных патриотических историй, а не выпячивания продажных скоморохов в первый ряд. Ведь уже тошнит от этих вылепленных горе-зодчими «лидеров общественного мнения».

Собственно, и песня когда-то неплохой рок-группы «Пилот» заканчивается вот так: «Два слова, строка, да шнурок с потолка! Верному псу шнурок с потолка!».

Ну, вы поняли, да?