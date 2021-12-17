Силовики Молдовы совершили вооруженную провокацию на границе с Приднестровьем

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Машина с силовиками Молдовы была обнаружена приднестровскими пограничниками у села Кочиеры в Зоне безопасности.

Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мобильный наряд приднестровских пограничников выясняли причину, по которой соседи пересекли границу. Внятного ответа никто не дал. Затем со стороны Молдовы на скорости к наряду подъехала «Шкода» молдавской регистрации. Из машины вышли двое – в гражданской одежде. Пытались прорваться к машине сотрудника погрануправления Приднестровья.

На место происшествие прибыли невооруженные приднестровские пограничники. Навстречу им вышли военнослужащие миротворческих сил Молдовы, которые были вооружены и направляли автоматы на людей. Представители Приднестровья решили уехать. Силовики Молдовы начали преследование.

«Была попытка задержания. Была попытка открыть дверь в машине, вытащить оттуда людей. Ни с того ни с сего в этом районе оказалось подразделение миротворческих сил Молдовы. Это все очень серьезно, поскольку это люди с оружием. Им, может быть, был отдан приказ его применить. Сотрудники правоохранительных органов Приднестровьчя были без оружия. Они выполняли свои функциональные обязанности. Те действия, которые провела молдавская сторона находятся на определенной грани возможных последствий», – сказал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков.

В тексте заявления приднестровской делегации в ОКК делается вывод, что действия молдавских силовиков имели целью похищение пограничника.

В Тирасполе это расценивают как провокацию и считают, что это может привести к дестабилизации ситуации в Зоне безопасности