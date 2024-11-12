Сивков: Программа-минимум для РФ – выход на границы Приднестровья

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Единственным приемлемым для России вариантом заморозки конфликта на Украине является выход российских войск до Приднестровья. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, в противном случае Приднестровье будет уничтожено и это нанесет военно-политическое поражение России, станет детонатором внутренних конфликтов внутри нее.

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«Сохранение Украины в таком виде, в каком она есть, я не говорю по линии фронта, даже по плану, который наш президент представлял, это вхождение этих областей в состав России, которые входят по Конституции, с отводом войск Украины к Черному морю. Это вариант, который для России губителен. Это можно было рассматривать лишь как информационный шаг со стороны нашего президента, чтобы показать приемлемость каких-то вариантов для переговоров. Ни о какой линии фронта речь не идет. Реально – да, не просто до Днепра, а до Приднестровья мы должны дойти. Если мы не дойдем до Приднестровья, то Приднестровье станет тем детонатором, который может взорвать Россию, потому что Приднестровье будут уничтожать. И это будет серьезным военно-политическим поражением России с последующими событиями внутри России», – заявил Сивков.