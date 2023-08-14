Скандальные подробности: русофобка Барбара Брыльска торговала на «Мосфильме» трусами и лифчиками

Анатолий Лапин.  
14.08.2023 09:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Культура, Польша, Россия, СССР


Получившая известность в Советском Союзе польская актриса Барбара Брыльска, которая заявила, что «россияне живут в дерьме», привозила на съемки в Москву сумки с трусами и лифчиками, продавая их на «Мосфильме».

Об этом в эфире интернет-канала «Эмпатия Манучи» заявила известная советская и российская актриса Валентина Талызина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Получившая известность в Советском Союзе польская актриса Барбара Брыльска, которая заявила, что «россияне живут...

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По словам Талызиной, на вырученные деньги Брыльска покупала в комиссионных магазинах картины русских художников.

«Поляки – очень торговые люди. Она приезжала, привозила лифчики, трусики, резиночками которые. Кипами. Одна ассистентка, не помню, как ее звали, это все продавала на «Мосфильме». Я не покупала почему-то принципиально, не знаю, почему. Выручала она деньги за эту всю продажу, а потом ехала в комиссионный магазин и покупала картины русских художников. И увозила их в Польшу.

Ну что скажешь, она ведь очень много потом приезжала и зарабатывала, много. Она точно говорила сумму, она была в долларах, и ей платили здесь», – заявила Талызина.

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